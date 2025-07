Autoridades registam quase mil sinalizações de falta de gestão de combustível no distrito de Santarém

A GNR sinalizou este ano, até 30 de Abril, em todo país, 10.417 situações relativamente à falta de gestão de combustível em terrenos rurais e florestais, indicou a força de segurança. A gestão de combustíveis visa reduzir material vegetal e lenhoso de modo a dificultar a propagação e intensidade do fogo, à volta das habitações e aglomerados populacionais em espaço rural, com a maioria das sinalizações nos distritos de Santarém (941), Leiria (2.606), Bragança (1.162), Coimbra (818) e Viseu (798). Os 10.417 terrenos sinalizados este ano superaram os 10.256 registados até 31 de Maio no ano passado. “No âmbito da prevenção foram realizadas 4.189 acções de sensibilização tendo alcançado 85.073 pessoas com o objectivo da adopção de medidas de autoproteção e uso correcto do fogo, por parte das comunidades”, tendo ainda sido adoptado um plano de monitorização, sensibilização e fiscalização, informou a GNR. As infracções à gestão de combustível constituem contraordenações puníveis com coima, de 140 a 5.000 euros para pessoa singular, e de 1.500 a 60.000 euros, no caso de pessoas colectivas.

GNR deteve 27 suspeitos de incêndio florestal

A GNR deteve, entre 16 e 29 de Junho, 27 pessoas por crimes de incêndio florestal, 23 das quais em flagrante delito, registando 108 autos de contraordenação por falta de limpeza de terrenos rurais e florestais. De acordo com dados no período homólogo de 2024, de Fevereiro até ao fim de Junho, a GNR detectou 997 crimes de incêndio florestal, deteve 21 pessoas e identificou 229 suspeitos. A força de segurança tem em curso, desde 16 de Fevereiro, a campanha Floresta Segura 2025, com acções de sensibilização, fiscalização, vigilância e detecção de incêndios rurais, investigação de causas dos crimes de incêndio florestal e validação das áreas ardidas.