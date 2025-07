Dadores da Póvoa de Santa Iria reforçam acções porque as necessidades de sangue não vão de férias

Associação promoveu recolha no Campus da Saúde da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira na manhã de sábado que contou com 40 dadores inscritos, 17 deles pela primeira vez. Dirigentes avisam que está a chegar o crítico período do verão em que as reservas de sangue sofrem uma quebra.

O sangue não se fabrica, doa-se, e as necessidades dos hospitais por este precioso líquido não vão de férias no verão. Um alerta deixado a O MIRANTE pelos dirigentes da Associação dos Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria que, na manhã de sábado, 19 de Julho, promoveram uma recolha de sangue no Campus da Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira.

Uma acção que resultou em 40 dadores inscritos e a recolha de 24 unidades de sangue válidas. 17 dos inscritos deram sangue pela primeira vez, um número que agrada a Nuno Caroça, presidente da associação, que confirma que na maioria das colheitas da associação há sempre perto de 10% de novos dadores.

O gesto de dar sangue, aparentemente simples, pode ser a diferença entre a vida e a morte para quem depende de uma transfusão. Cada dádiva tem o potencial de salvar até três pessoas, ajudando vítimas de acidentes graves, doentes a realizar cirurgias complexas ou pacientes com doenças crónicas e oncológicas. “Cada vez mais o movimento associativo sofre com a falta de voluntários, mas o que me move são as necessidades de sangue no país. Se nós, nas nossas comunidades, não conseguirmos criar condições para que a doação de sangue seja possível, os hospitais vão ressentir-se”, alerta.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE.