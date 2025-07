Incêndio em Alcanede não colocou em risco pessoas nem habitações

Um incêndio que deflagrou no sábado, 19 de Julho, na freguesia de Alcanede, concelho de Santarém, chegou a envolver mais de 160 operacionais e quatro meios aéreos no combate, entrando em fase de resolução pouco depois, disse fonte da Protecção Civil. O alerta foi dado por volta das 18h24 e o incêndio “começou com muita intensidade, numa zona de eucalipto e mato. Foi pedido reforço de meios que neste momento já estão a retrair”, detalhou na altura à Lusa fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo.

O combate chegou a envolver 167 operacionais, 42 meios terrestres e quatro meios aéreos, sendo que parte destes meios, estavam já a ser retirados, por volta das 19h40, incluindo os aéreos, adiantou a mesma fonte. O incêndio, que deflagrou próximo da localidade de Aldeia da Ribeira, na freguesia de Alcanede, não chegou a colocar em risco pessoas nem habitações.