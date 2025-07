ULS Médio Tejo impulsiona actividade assistencial no primeiro semestre de 2025

Unidade Local de Saúde do Médio Tejo aumentou resposta em áreas como consultas externas, cirurgias e partos. As sessões de hospital de dia também foram significativamente reforçadas.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) registou um crescimento da sua actividade assistencial no primeiro semestre de 2025. O balanço aponta para um aumento da resposta em áreas-chave, como consultas externas, cirurgias e partos, sublinhando o esforço e dinamismo da instituição e um compromisso contínuo com a melhoria dos cuidados de saúde prestados à comunidade. Um dos pontos altos da actividade assistencial nos seis primeiros meses do ano é o significativo aumento das consultas externas hospitalares. Foram realizadas 810 consultas por dia, num total de 98.825 actos, o que corresponde a um aumento homólogo de 5,3%. Este incremento reflecte a capacidade da ULS em dar resposta às necessidades dos utentes, garantindo o acesso atempado a consultas hospitalares de especialidade, refere a instituição em comunicado.

As sessões de hospital de dia também foram significativamente reforçadas face ao primeiro semestre de 2024, com um crescimento de 11,6%, aproximando-se da barreira das 20.000 sessões (19.871) realizadas nos primeiros seis meses do ano. Este aumento de 2072 sessões demonstra a aposta em modelos de cuidados mais eficientes e centrados no utente. A ULS Médio Tejo reforçou também o seu papel no apoio à saúde materno-infantil. No primeiro semestre de 2025, registou-se um crescimento expressivo de 10,2% nos partos realizados na maternidade da instituição, em Abrantes, com um total de 390 nascimentos, face aos 354 de 2024. Este aumento, apesar dos constrangimentos pontuais durante o primeiro semestre, sublinha o esforço dos profissionais para garantir a resposta em rede entre instituições do Serviço Nacional de Saúde e a confiança das grávidas e parturientes nos profissionais e serviços prestados.

No âmbito da saúde materno-infantil há ainda a assinalar resultados expressivos da pré-triagem através da linha SNS Grávida. Registou-se uma diminuição homóloga de 14,5% dos episódios de urgência na especialidade de Ginecologia-Obstetrícia. As situações menos urgentes foram encaminhadas para outras respostas de cuidados de saúde disponibilizadas pela ULS Médio Tejo, nomeadamente com marcação de consultas de especialidade ou dos cuidados de saúde primários. A actividade cirúrgica programada da ULS Médio Tejo registou igualmente um crescimento notável, com um total de 5940 intervenções realizadas. O grande destaque vai para o crescimento de 11,4% na cirurgia de ambulatório, que corresponde a mais 425 cirurgias realizadas face ao primeiro semestre do ano passado, totalizando 4163 procedimentos.

Na área dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT), a ULS Médio Tejo realizou mais 74.323 exames face ao período homólogo, num total de 1.589.148 procedimentos. “Este volume assinalável garante um diagnóstico mais célere e preciso, fundamental para a qualidade dos cuidados. Apesar dos resultados positivos, a ULS Médio Tejo reconhece a necessidade de continuar a acompanhar os indicadores dos cuidados de saúde primários: os resultados ainda provisórios, registaram um ligeiro recuo homólogo, com menos 4,4% de consultas médicas realizadas face ao mesmo período de 2024”, Lê-se na nota de imprensa. A aposentação de um conjunto significativo de médicos de família justifica este resultado, estando a ser implementadas estratégias de mitigação, nomeadamente o reforço da resposta através da contratação de médicos em regime de prestação de serviços, e a implementação de teleconsultas nas localidades mais carenciadas.

Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, afirma: “os resultados do primeiro semestre de 2025 são um reflexo claro do profundo compromisso da ULS Médio Tejo em assegurar uma resposta de saúde eficaz e abrangente para toda a nossa população. Cada número positivo traduz o empenho diário das nossas equipas – desde os Cuidados de Saúde Primários aos Hospitais, passando pelos serviços de apoio”. O responsável garante ainda que “estamos atentos aos desafios e às oportunidades e o nosso foco permanece constante na contínua melhoria dos serviços, na assertiva adaptação às necessidades de saúde em permanente evolução na nossa região e na garantia de que cada utente recebe os cuidados de que necessita”, concluiu.