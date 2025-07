Antigo autarca de Malaqueijo homenageado com nome de rua

O antigo presidente de Junta de Freguesia de Malaqueijo, António Fernando M. Antunes, viu ser dado o seu nome a uma rua na data do seu aniversário.

O antigo presidente de Junta de Freguesia de Malaqueijo, António Fernando M. Antunes, viu ser dado o seu nome a uma rua na Aldeia das Flores, em Malaqueijo, na data do seu aniversário, 20 de Julho. Uma homenagem surpresa prestada pela Câmara Municipal de Rio Maior que reuniu amigos e família do antigo autarca, bem como autarcas do município e da freguesia.

