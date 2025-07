INEM transfere 3,5 ME para bombeiros e liga espera que restante dívida seja paga em breve

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) pagou 3,5 milhões de euros de dívidas do serviço de emergência pré-hospitalar, confirmou hoje a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), que espera que as associações recebam nos próximos dias o montante ainda em falta. A dívida ascende a cerca de 15 milhões pelos serviços prestados ao INEM nos últimos meses.

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, tal como O MIRANTE noticiou, foi uma das que no país denunciou atrasos nos pagamentos por parte do INEM. Neste caso, com um valor acumulado de 165 mil euros.

Esta transferência para os bombeiros aconteceu depois de a liga ter exigido ao Governo o pagamento, até quarta-feira, das dívidas do serviço de emergência pré-hospitalar, ameaçando suspender, na próxima sexta-feira, o uso das ambulâncias do INEM.

Já esta terça-feira, 22 de Julho, António Nunes adiantou que, se o presidente do instituto garantir que vai transferir nos próximos dias mais uma “tranche significativa” do montante da dívida, “não faz sentido que, na sexta-feira, se tome esta posição”.

“O INEM o que diz é que, da sua parte, todo o processo burocrático está pronto, a única coisa que precisa é que o Ministério da Saúde transfira para o INEM os valores para eles poderem pagar”, afirmou o responsável da liga, salientando ainda que este é um “período do ano bastante complicado” para as associações de bombeiros, que têm de pagar os subsídios de férias, além da Taxa Social Única, um encargo mensal que tem de ser pago à Segurança Social.