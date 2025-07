O equipamento OneUP Saves garante resposta imediata em caso de afogamento e faz da praia a segunda no país com acesso público a esta tecnologia.

Praia Fluvial em Coruche com tecnologia de ponta para prevenir afogamentos

A Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche, passou a dispor de um sistema inovador de salvamento aquático, o OneUP Saves, tornando-se a segunda praia fluvial em Portugal a integrar esta tecnologia de acesso público que reforça a resposta em emergências dentro de água. O equipamento foi instalado num totem junto à zona balnear e complementa a vigilância dos nadadores-salvadores.

O OneUP Saves é um sistema autónomo de protecção civil para zonas balneares vigiadas ou não vigiadas, concebido para actuar como meio de primeira intervenção em caso de risco de afogamento. O dispositivo, que funciona com energia solar, integra um salva‑vidas arremessável e auto‑insuflável, além de permitir comunicações em alta voz com os serviços de emergência e emitir sinalização sonora e luminosa de alerta.