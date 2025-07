Roubo de catalisadores causa preocupação em Tomar

A vereadora da Câmara de Tomar Lurdes Fernandes (PSD) alertou, na última reunião do executivo, que recentemente e em dias seguidos, foram reportadas situações de roubos de catalisadores de automóveis em pleno dia na cidade de Tomar. A autarca acrescentou que os roubos ocorreram nos parques de estacionamento do Centro de Emprego, de Santa Iria e do hospital. “Esta é uma situação que nos deve preocupar a todos”, sublinhou Lurdes Fernandes.



O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), defendeu que o roubo de catalisadores é algo que acontece em vários concelhos e não apenas em Tomar. O autarca disse que normalmente são pessoas especializadas nesse tipo de operações e que conseguem em poucos minutos executar esses furtos. Adiantou tratar-se de uma situação que é da competência das autoridades policiais, “que, normalmente, mais tarde ou mais cedo apanham essas equipas, mas enquanto não apanham há sempre um período em que vão laborando”, vincando que é algo que ultrapassa o que são as competências municipais.



O vereador do PSD, Tiago Carrão, aproveitou o tema para voltar a falar da videovigilância em Tomar. Defendeu que a videovigilância poderia ajudar a dissuadir esse tipo de actuação em parques de estacionamento identificados como problemáticos. “Na última vez que se falou sobre o tema da videovigilância, o senhor presidente disse que se tinha que repetir a formalidade do protocolo com a PSP tendo em conta alterações na legislação. Acho estranho como é que isto só acontece em Tomar”, disse, acrescentando que já existem mais de 60 municípios no país com videovigilância. “Acho que vale mais sermos claros e os senhores dizerem realmente que não é uma prioridade a videovigilância para vocês”, atirou Tiago Carrão.



Na resposta, Hugo Cristóvão explicou que a autarquia já recebeu, por parte da PSP, a proposta de minuta de protocolo e que a mesma já foi analisada pelos serviços jurídicos municipais, estando previsto que a proposta seja presente em breve em reunião de câmara. O presidente da câmara referiu tratar-se de procedimentos normais para municípios que, ainda não tendo a videovigilância instalada, o querem fazer. Finalmente, esclareceu que não faz parte da videovigilância vigiar parques de estacionamento, nomeadamente privados.