Sexualidade e bem-estar animal em segundo plano na disciplina de Cidadania

A nova Estratégia Nacional para a Educação para a Cidadania foi tornada pública segunda-feira, 21 de Julho, e visa substituir a anterior, de 2017. O novo guião da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento está desde 21 de Julho em consulta pública com menos atenção a temas como a sexualidade ou bem-estar animal e mais à literacia financeira ou ao empreendedorismo.

Esta medida cumpre uma promessa eleitoral do Governo e responde às críticas feitas pelos sectores mais conservadores de que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento estava demasiado focada em temas que classificam como ideologia de género. Nos temas obrigatórios e transversais, a proposta do governo destaca os direitos humanos, democracia e instituições políticas, desenvolvimento sustentável e literacia financeira e empreendedorismo. Num segundo nível de destaque está a saúde, risco e segurança rodoviária, pluralismo e diversidade cultural e os media.

“Num contexto global em que se assiste a crescentes riscos de fragmentação social, de desinformação e de polarização, educar para a cidadania corresponde a investir na coesão social à volta de valores comuns dos direitos humanos, da igualdade e não-discriminação, que estão a base do Estado de Direito democrático português e das sociedades livres”, lê-se.