Vala do Carregado continua esquecida cinco anos depois do protocolo entre autarquias

O projecto de requalificação da frente ribeirinha da Vala do Carregado, uma ambição antiga dos municípios de Alenquer e Vila Franca de Xira, ficou em “banho-maria”, conforme afirmou o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado.

Segundo o autarca, o projecto está suspenso devido à ausência de financiamento. A parcela mais significativa da área a intervencionar pertence à Área Metropolitana de Lisboa (AML), para a qual não existem verbas comunitárias disponíveis. A única hipótese viável seria a intervenção do lado de Alenquer, numa área mais reduzida e que abrange terrenos de entidades privadas como a EDP e a EPAL, que nunca se mostraram disponíveis para os ceder.

Tal como O MIRANTE noticiou, o protocolo entre os dois municípios, assinado em 2019, previa que Vila Franca de Xira ficasse responsável pela elaboração do projecto e Alenquer pela candidatura aos fundos comunitários, já que a taxa de comparticipação no concelho é superior. A ambição passava pela criação de uma frente ribeirinha requalificada e acessível, com valências de lazer e integração ambiental, num espaço actualmente degradado.

Cinco anos depois, o projecto permanece sem calendário definido e dependente de vontades políticas e financeiras.