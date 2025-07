Aluimento de terras em Alenquer põe em risco casa de munícipe

Há ano e meio que Carlos Santos, proprietário de uma moradia no Lagar das Machedes, em Abrigada, pede, nas reuniões públicas do executivo da Câmara de Alenquer que seja resolvido o aluimento de terras na zona onde construiu casa. Na última reunião, o morador exaltou-se e acusou o município de não fazer nada e de dar “respostas redondas”, sendo que as terras continuam a deslizar.

Recorde-se que, em Junho, tal como O MIRANTE noticiou, o presidente da câmara, Pedro Folgado (PS), disse que os serviços municipais já tinham contactado a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no sentido de esta entidade indicar a melhor forma de conter as terras, junto à ribeira, enquanto se aguardava o relatório técnico do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Agora, o ex-vice-presidente, Tiago Pedro, diz que a autarquia continua à espera do LNEC. “A faixa não está sob nossa gestão porque não foi feita a recepção definitiva da urbanização. O LNEC foi lá precisamente para emitir um relatório técnico, com carácter de urgência, para que se possa avançar com a conservação da margem. Sem o LNEC, não há forma de fazer as coisas”, afirmou.

Recorde-se que existem várias infraestruturas por fazer e outras por terminar na Urbanização Quinta do Lagar. Tal como noticiámos, o banco Santander comprometeu-se a assumir as obras deixadas por concluir pelo promotor da urbanização, obras essas que estariam prontas a 30 de Setembro próximo — mas Carlos Santos tem dúvidas, uma vez que os trabalhos ainda nem começaram.

Além disso, o proprietário diz que, desde o dia 7 de Fevereiro, não consegue contactar o dono do loteamento, porque os contactos fornecidos pela câmara não funcionam. Segundo o morador, a autarquia reencaminhou um e-mail da Direcção de Desenvolvimento do banco Santander, no qual se refere que tudo o que está mal na urbanização é da responsabilidade da câmara.

Tiago Pedro respondeu que, caso o promotor da urbanização não cumpra com as suas obrigações, a câmara agirá judicialmente e/ou libertará as garantias bancárias. O autarca rejeitou a acusação de que o município não está a fazer nada.

Oposição lamenta “novela” sem resolução prática

O vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques, considerou que os eleitos do PS no executivo são todos responsáveis e recordou que chumbaram a proposta de uma auditoria sobre o assunto. Também o eleito da CDU, Ernesto Ferreira, classificou o processo de “novela mexicana” e recordou que foi contra a auditoria por esta demorar muito tempo, confiando no compromisso do PS de resolver o problema de imediato.

«De facto, não se fez a auditoria e não se fez nada. De quem é, afinal, a faixa de terreno entre os lotes e a ribeira? Se não é da câmara, e se não foi entregue ao município, por que razão se devolveram duas vezes as garantias bancárias?”, questionou.

Tiago Pedro voltou a sublinhar que a faixa ficará sob gestão da câmara para ser transformada num espaço verde, mas apenas após a emissão do relatório do LNEC, para que a autarquia possa então actuar «ao abrigo da protecção civil», afiançou.