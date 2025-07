Jovens de Azambuja e Cartaxo vão percorrer o deserto e entregar material solidário em Marrocos

A bordo de carros com mais de 20 anos e apenas com um mapa e bússola para orientar o caminho, oito jovens de Azambuja e do Cartaxo vão percorrer o deserto de Marrocos com quilos de material solidário nas malas. O objectivo desta prova, onde quem chega primeiro à meta é o que menos importa, é entregar material escolar, brinquedos, produtos de higiene e até cadeiras de rodas pelas aldeias desfavorecidas.

As quatro equipas do Ribatejo, “unidas pela mesma missão: solidariedade, aventura, cooperação e espírito de equipa”, decidiram aliar-se à Uniraid, responsável por organizar esta espécie de ‘Dakar’ solidário “destinada a jovens com espírito empreendedor, que combina desafio, solidariedade e descoberta cultural”, sublinha o grupo. “Não se trata de uma corrida de velocidade, mas sim de uma expedição de nove dias pelo deserto de Marrocos, onde as equipas devem navegar utilizando apenas um roadbook, mapa e bússola, sem GPS ou dispositivos electrónicos”, explicam a O MIRANTE, acrescentando que a finalidade é a “solidariedade em acção”.

A grande aventura vai realizar-se em Fevereiro de 2026 e, para já, estes jovens procuram apoio para a poderem concretizar. E esse apoio, explicam, pode ser concedido de diversas formas, seja em valor pecuniário até ao tipo de material que necessitam de distribuir pelas comunidades carenciadas, ou outras formas que poderão ajudar na concretização do projecto.

A equipa é constituída por João Inácio e André Alves (JA) que vão percorrer o deserto num carro Toyota Corolla e90 hatchback 1.3 cc; por Marina Jardim e André Tristão (Matrix) que vão seguir num Volkswagen Golf mk2 1.3cc; por David Abreu e João Matos (DJ) ao volante de um Peugeot 205 Junior 1.0cc; e Nídia Inácio Martinho e Paula Batalha (NIPA) que entram na aventura com um Toyota e90 sedan 1.3 cc.

Com mais de 30 anos de experiência a organizar provas, a Uniraid incentiva os jovens a percorrer o deserto de Marrocos pelas rotas do lendário Paris-Dakar, num total de 2.400 quilómetros. As próximas edições, cuja inscrição por equipa custa 1.890 euros, vão decorrer de 7 a 14 de Fevereiro de 2026 e de 17 a 24 de Outubro de 2026.