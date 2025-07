Nuno Russo renunciou ao mandato de vereador na Câmara de Santarém

O vereador da Câmara de Santarém Nuno Russo (PS) renunciou ao mandato, decisão de que foi dado conhecimento ao executivo na reunião de 21 de Julho. O autarca socialista, que tinha diversos pelouros atribuídos, havia pedido a suspensão do mandato em Dezembro de 2024 para abraçar um desafio profissional no sector privado. No início do ano assumiu funções como director executivo da Portugal Nuts, associação ligada à fileira dos frutos secos.

Nuno Russo foi um dos dois eleitos socialistas que assumiram pelouros no início do mandato, no âmbito do acordo de governação entre PS e PSD, partido que ganhou as eleições em 2021. A sua saída abriu portas ao regresso de Manuel Afonso (PS) a funções executivas na autarquia, ele que foi vice-presidente no último mandato de governação socialista, entre 2002 e 2005.

Nuno Russo é quadro do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas e do seu currículo conta-se uma passagem pelo Governo como secretário de Estado da Agricultura, em 2019 e 2020, tendo sido também Director Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, de 2010 a 2013.