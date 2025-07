Rios de Alenquer continuam por limpar cinco meses após queixas de moradores

Os rios do concelho de Alenquer continuam por limpar nas zonas urbanas, cinco meses depois de a população de várias localidades do concelho ter pedido a sua limpeza, para não voltarem a sofrer prejuízos sempre que há cheias.

A Câmara de Alenquer justificou o atraso com o facto de este ano ter chovido até mais tarde e, por isso, os trabalhos terem sido adiados. Segundo disse a autarquia à Lusa, o trabalho será efectuado nos próximos dias.

Em Fevereiro, conforme noticiámos, moradores da Aldeia Galega da Merceana queixaram-se de que a água transborda as margens no ribeiro das Ceroulas. Na altura, Cláudia Pedro denunciou que, por causa das inundações, teve prejuízos avultados e relatou que estas ocorrem quando a ribeira não é limpa, sendo que as queixas são do conhecimento da União de Freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, bem como da Câmara de Alenquer.

Na altura, o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, confirmou que a responsabilidade da limpeza do ribeiro das Ceroulas é da autarquia, e afirmou que a mesma já estava calendarizada, o que não chegou a acontecer.

De acordo com declarações do presidente da União de Freguesias, o independente Luís Cipriano, o problema “é muito grave” e “arrasta-se há muitos anos”. Segundo o autarca, as cheias afectam Barbas, Aldeia Gavinha, Monte Gil e Merceana, localidades da freguesia atravessadas por vários afluentes do Rio de Alenquer. “As pontes bloqueiam a passagem da água quando chove mais e deviam ser substituídas”, disse, confirmando que já ocorreram inundações desde há vários anos, como em 2006 e 2021.