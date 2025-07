Trânsito condicionado na A1 na zona de Santarém até quinta-feira

Trânsito vai estar condicionado até quinta-feira, 24 de Julho, na Autoestrada 1 (A1), no Viaduto da Asseca, na zona de Santarém.

O trânsito vai estar condicionado até quinta-feira, 24 de Julho, na Autoestrada 1 (A1), no Viaduto da Asseca, na zona de Santarém, devido a trabalhos de beneficiação, informou a BCR – Brisa Concessão Rodoviária. Em comunicado, a Brisa refere que os trabalhos começaram na segunda-feira e vão decorrer entre os quilómetros 60-65, no sentido sul-norte. Os trabalhos decorrem desde as 08h30 de segunda-feira e até às 17h00 de quinta-feira, implicando o corte das vias esquerda e central neste período.