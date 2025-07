Coruche atribui 65 bolsas de estudo para o ensino superior

O município de Coruche vai apoiar alunos com aproveitamento escolar que pretendam frequentar o ensino superior, com a finalidade mitigar as desigualdades sociais no acesso à educação.

A Câmara Municipal de Coruche vai atribuir, no ano lectivo 2025/2026, 49 bolsas de estudo no valor de 250 euros mensais, durante 10 meses, a alunos com aproveitamento escolar que desejem iniciar ou prosseguir os seus estudos no ensino superior. A medida tem como objectivo, de acordo com autarquia, reduzir os efeitos das desigualdades sociais e garantir que os jovens com dificuldades económicas possam ter acesso ao ensino superior.

O município abre também candidaturas para a atribuição de 16 bolsas de estudo NEOEN, com o mesmo valor mensal e duração, destinadas preferencialmente a estudantes de licenciatura ou mestrado nas áreas do ambiente ou das energias alternativas. No entanto, alunos de outras áreas de formação também podem concorrer.

As candidaturas deverão ser entregues presencialmente no Balcão Único da Câmara Municipal de Coruche, localizado no Edifício dos Paços do Concelho, ou na Delegação da Câmara no Couço, até 31 de Julho. Não serão aceites candidaturas enviadas por e-mail. Os interessados devem acompanhar a candidatura com os documentos exigidos no regulamento.

Apoios para universidades de Verão aprovados

Na mais recente reunião de câmara, foi aprovada a atribuição de bolsas de apoio à participação nas universidades de Verão e universidades Júnior. Com candidaturas abertas até 31 de Julho, vinte alunos do concelho de Coruche, provenientes de famílias carenciadas, têm assim uma forma de conhecer as actividades e as formações que as faculdades oferecem numa altura em que decorre o período de férias escolares.

As bolsas no valor de 150 euros constituem um auxílio aos alunos que pretendem ingressar no ensino superior, podendo conhecer as diferentes instituições de ensino, habitualmente, ao longo de alguns dias ou mesmo uma semana. Os interessados terão de efectuar o pagamento nas universidades e o município comparticipa posteriormente.