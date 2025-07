Homem detido em Alenquer com 820 doses de haxixe

A GNR anunciou a detenção de um homem de 33 anos por suspeita de tráfico de droga, no concelho de Alenquer.

A Guarda adiantou que, durante uma acção de patrulhamento, no dia 22 de Julho, foi detectada a presença de uma viatura cujo condutor evidenciava um comportamento suspeito, motivo pelo qual procederam à sua abordagem.

Após as diligências policiais, a GNR confirmou que o indivíduo se encontrava na posse de substâncias ilícitas. A busca domiciliária e a busca à viatura resultaram na detenção do suspeito e na apreensão de 820 doses de haxixe e um telemóvel.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alenquer.