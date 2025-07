Orçamento Participativo de Abrantes voltou à discussão política

O vereador Vasco Damas, do Movimento ALTERNATIVAcom, voltou a criticar a suspensão prolongada do Orçamento Participativo durante a reunião camarária de Abrantes de 18 de Julho, acusando o executivo socialista de ter abandonado esta ferramenta de participação sem justificação real. Vasco Damas recorda que o Orçamento Participativo foi suspenso em 2022, após o presidente Manuel Valamatos considerar que o regulamento continha ilegalidades e não era “verdadeiramente democrático”, mas critica o facto de, quase três anos depois, não ter havido qualquer avanço. O vereador acrescentou ainda que o seu partido chegou a organizar uma sessão de esclarecimento, convidando todas as forças políticas para discutir soluções, mas que o presidente e o PS não compareceram. O vereador disse ainda que o objectivo do executivo “nunca foi o adiamento, mas sim a suspensão definitiva do regulamento para evitar obras com origem em projectos de pessoas ligadas a movimentos ou partidos de oposição”.

O presidente da câmara, Manuel Valamatos, disse não recordar ter sido convidado para a dita sessão, pedindo a Vasco Damas que lhe faça chegar as propostas apresentadas. O autarca salientou ainda que foi o Partido Socialista a criar o Orçamento Participativo em Abrantes e que, por isso, tem toda a intenção de o voltar a pôr em prática, mas ao longo do tempo percebeu que “não eram os cidadãos em geral a participar, mas sempre as mesmas pessoas, ligadas à junta de freguesia ou à câmara municipal”. Manuel Valamatos reforçou estar aberto a soluções e convidou Vasco Damas a marcar uma reunião consigo ou a apresentar uma proposta concreta em reunião de câmara, pois “isso sim será um serviço importante de participação”.