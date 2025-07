Centro Terapêutico Equilíbrios promove o autocuidado

Cuidar de si não é um acto de egoísmo mas uma forma de aumentar a auto-estima, energia e produtividade. O MIRANTE visitou o Centro Terapêutico Equilíbrios, em Coruche, a propósito do dia do autocuidado, assinalado esta sexta-feira, 24 de Julho.

O Centro Terapêutico Equilíbrios, em Coruche, foi a forma de Luísa Claro, formada em Ciências Sociais, colmatar as falhas ao nível do envelhecimento saudável. Nas suas palavras, muitas das dores físicas têm causas emocionais e são raras as pessoas que se cuidam. Os serviços incluem a massagem terapêutica chinesa, onde utiliza a acupuntura, uma mais relaxante para aliviar a tensão muscular, e uma que tem sucesso com óleos essenciais da própria marca Equilíbrios.

O Dia Internacional do Autocuidado é celebrado a 24 de Julho, promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objectivo de conscientizar sobre a importância de cuidar da saúde física e mental. É um dia para lembrar que a saúde deve ser uma prioridade e que o autocuidado é essencial para uma vida equilibrada e saudável.