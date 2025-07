Coutada Velha com doze quilómetros de novas redes de água e esgotos

A Águas do Ribatejo (AR) vai avançar com a construção das redes de abastecimento de água e de saneamento básico na Coutada Velha, freguesia de Benavente, num investimento global de cerca de 1,9 milhões de euros, com financiamento comunitário. A intervenção abrange um total de 12 quilómetros de redes, com um prazo de execução de 18 meses (540 dias). O contrato, no valor de 1.896.725 euros, é financiado ao abrigo dos programas Alentejo 2030, Portugal 2030 e da União Europeia.

A nova rede de saneamento terá 8,7 quilómetros de extensão, abrangendo a maioria dos alojamentos da zona, e irá convergir numa nova estação elevatória, localizada na bacia de drenagem da Estrada da Minhola/Estrada dos Cachimbos, que fará a ligação ao sistema de tratamento de Vale Tripeiro. Em simultâneo, será realizada a substituição de condutas de abastecimento de água nos arruamentos abrangidos pela intervenção. Estão previstas novas condutas numa extensão de 3,5 quilómetros, bem como a instalação de 70 novos ramais de ligação.

Segundo a empresa intermunicipal, esta operação permitirá reduzir significativamente as perdas de água, actualmente provocadas por roturas e avarias numa rede envelhecida e tecnicamente obsoleta. A realização simultânea das obras de saneamento e abastecimento visa gerar economias de escala e mitigar os impactos sobre moradores e utilizadores das vias intervencionadas.

A obra resulta da identificação conjunta, entre a Águas do Ribatejo e Câmara de Benavente, da necessidade de alargar a cobertura do serviço de drenagem e tratamento de águas residuais na Coutada Velha. Trata-se de uma aspiração antiga da população, agora viabilizada pela obtenção de fundos comunitários.