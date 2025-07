Homem de 58 anos constituído arguido na Chamusca por violência doméstica

Companheira de 48 anos sofria de violência psicológica e social do seu companheiro, de 58 anos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém constituiu arguido na terça-feira, 22 de Julho, um homem de 58 anos e apreendeu armas de fogo e munições, no âmbito de um processo por violência doméstica, no concelho da Chamusca. Segundo um comunicado emitido pela Guarda Nacional da Guarda, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, foram realizadas “diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica e social contra a vítima, sua companheira, de 48 anos”.

Na acção foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e uma busca em anexo, que permitiu a apreensão de duas espingardas caçadeiras, uma carabina e 397 munições de diferentes calibres. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.