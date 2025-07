Jovens utilizam a Internet quatro ou mais horas por dia

Inquérito do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) abrangeu cerca de 90 mil jovens e os resultados revelam que a maioria passa quatro ou mais horas por dia a navegar na Internet.

Seis em cada dez jovens de 18 anos passa em média quatro ou mais horas por dia na Internet, revelam os resultados de um inquérito do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), cuja amostra foi de cerca de 90 mil jovens. De acordo com as conclusões, a prevalência do uso da Internet é idêntica em rapazes e raparigas, tendendo os rapazes a iniciar mais cedo (43% dos rapazes iniciaram antes dos 10 anos, para 33% das raparigas).

Por outro lado, as raparigas passam em média mais tempo na Internet. Em sete anos, a prevalência de jovens que usam em média a Internet durante cinco ou mais horas por dia cresceu, não tendo, no entanto, este aumento sido contínuo ao longo dos anos. Em relação ao jogo online, 61% dos jovens de 18 anos (83% dos rapazes e 38% das raparigas) admitiram que jogam. Verificou-se ainda que 17% dos jovens de 18 anos faz apostas online.

Sobre os problemas associados à utilização da Internet, 36% dos jovens mencionaram ter já experienciado problemas de rendimento na escola/trabalho; problemas de saúde que motivaram assistência médica; problemas com comportamentos em casa; problemas financeiros; actos de violência ou conduta desordeira; relações sexuais sem preservativo; e situações de mal-estar emocional.