Morreu Filipe Pina, argumentista e produtor de videojogos natural de Santarém

O argumentista, designer e produtor português de videojogos Filipe Duarte Pina morreu aos 46 anos, em Lisboa, vítima de doença oncológica. Filipe Duarte Pina, que nasceu em Santarém a 12 de Janeiro de 1979, estreou-se na banda desenhada em 2003 com Filipe Andrade e o irmão Rafael Pina, com a BD digital “Fraggers”. O primeiro álbum de BD sairia em 2009, intitulado “BRK”, também com Filipe Andrade. Na BD, Filipe Duarte Pina fez igualmente as histórias curtas “Analepse” e “Saudade”, com Filipe Andrade, e mais recentemente, a partir de 2021, assinou “Macho-Alfa”, em colaboração com o desenhador Osvaldo Medina, tendo sido publicados três volumes.

À Lusa, o editor José Freitas, da editora A Seita, disse que o quarto volume deverá sair no outono, coincidindo com o festival AmadoraBD. Durante duas décadas e acompanhando o desenvolvimento da Internet e da tecnologia, Filipe Duarte Pina trabalhou, sobretudo, no universo dos videojogos, em várias plataformas, como Nintendo, PlayStation e Xbox, e foi consultor e designer em jogos educativos e didáticos. Tendo cofundado duas empresas na área de 'gamming', a Nerd Monkeys e a SeedStudios, Filipe Duarte Pina coproduziu, por exemplo, “Under Siege” (2011), o primeiro videojogo português para a PlayStation, comercializado na altura para mais de 60 países e em seis línguas diferentes. "Murder in the Hotel Lisbon", "Express Killer" e "Out of Line" foram outros projectos de videojogos por ele produzidos.