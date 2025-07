Psicólogos reúnem-se em Santarém para partilhar saberes e boas práticas

A Ordem dos Psicólogos Portugueses reuniu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém profissionais do distrito, visando debater desafios, partilhar boas práticas e reforçar redes locais de intervenção psicológica.

A Delegação Regional Centro da Ordem dos Psicólogos Portugueses promoveu, no dia 24 de julho, uma reunião de profissionais do distrito no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém. Integrada na iniciativa “OPP +Próxima”, a sessão teve como objetivo conhecer a realidade da intervenção psicológica no distrito, identificar dificuldades na prática profissional e promover boas práticas.

O encontro contou com a presença de vários profissionais do distrito e da bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Sofia Ramalho, dos vice-presidentes Daniel Teixeira Coelho e Alexandra Antunes, bem como o presidente da direção regional, Sérgio Viana.

Texto desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.