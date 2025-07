VFX passa cheque de oito milhões para a educação no concelho

A Câmara de Vila Franca de Xira vai transferir no próximo ano lectivo perto de 8,5 milhões de euros para os agentes educativos do concelho visando garantir o funcionamento das escolas e das associações que prestam serviço social em torno das mesmas. A proposta foi aprovada em reunião de câmara.

Este pacote financeiro para a educação contempla apoios para um conjunto de matérias ligadas ao funcionamento das escolas nos diferentes agrupamentos de ensino do concelho, incluindo também as associações de pais e as instituições particulares de solidariedade social. Entre as matérias apoiadas estão, por exemplo, os transportes escolares, as refeições, a acção social escolar e apoio a projectos pedagógicos.

Segundo Marina Tiago, vereadora com o pelouro da educação, a proposta inclui a celebração de protocolos em dez áreas de intervenção, 13 com agrupamentos de escolas e associações de pais e 15 com o movimento associativo solidário. No total, segundo a autarca, serão 67 as propostas que ilustram a “importância fundamental da educação” no concelho para a actual gestão socialista. “No primeiro ciclo, os benefícios da acção social escolar serão alargados aos escalões A e B, o que totaliza um aumento previsto de 100 mil euros”, referiu.

A nova proposta contempla a entrega de bolsas a alunos do ensino artístico do Conservatório Regional Silva Marques, da Sociedade Euterpe Alhandrense. A proposta mereceu, no entanto, reparos da coligação Nova Geração (liderada pelo PSD), que não considerou que as verbas destinadas aos transportes e refeições escolares regulares sejam verdadeiras rubricas de investimento. “Na realidade esse investimento tem diminuído desde 2023”, lamentou.