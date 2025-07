Vila Franca de Xira avança com reabilitação de casas municipais em duas zonas do concelho

A Câmara de Vila Franca de Xira vai avançar, nas próximas semanas, com um concurso público para adjudicar várias obras de reabilitação de várias casas municipais de que é proprietária. Casas municipais que foram danificadas por anteriores inquilinos ou que se encontram demasiado velhas para receber novos ocupantes.

A proposta de abertura de uma empreitada de reabilitação, aprovada em reunião de câamra, visa melhorar as condições de habitabilidade em várias habitações municipais, numa operação estimada em 379.990 euros. O concurso público será dividido em dois lotes, abrangendo diferentes freguesias do concelho: o chamado lote 1, referente à zona norte do concelho: União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, freguesia de Vila Franca de Xira, União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, com um valor base global de 179.245,00 €.

Já o lote 2, referente à zona sul do concelho, vai incluir habitações na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e na freguesia de Vialonga. Vai ter, segundo a proposta agora aprovada, um valor base global de 179.237 €. A intervenção abrange um conjunto de trabalhos de reabilitação considerados fundamentais, entre eles substituição das canalizações de água e esgotos em cozinhas e instalações sanitárias, renovação de revestimentos cerâmicos em paredes e pavimentos, substituição de peças sanitárias e equipamentos, troca de carpintarias (portas interiores e de patim), execução de pinturas interiores e revisão das instalações eléctricas. O contrato será assumido como compromisso plurianual, tendo em conta pagamentos que vão ser distribuídos pelos anos de 2025 e 2026.