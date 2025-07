Vila Franca de Xira prepara plano de emergência para empresa que originou surto de legionella

Está em consulta pública durante 30 dias o Plano de Emergência Externo criado pela Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira para a empresa ADP Fertilizantes, localizada entre Alverca do Ribatejo e o Forte da Casa. Empresa que, recorde-se, esteve na origem do surto de legionella de 2014 que infectou 375 pessoas e levou à morte de outros 12 cidadãos.

O plano estabelece as principais orientações para operações de Protecção Civil em caso de acidente grave nas instalações da ADP Fertilizantes, abrangendo o comando, a coordenação e a actuação das diversas entidades envolvidas. O documento abrange a área envolvente da unidade fabril podendo estender-se à União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e ainda a concelhos vizinhos como Loures, Arruda dos Vinhos e Benavente. Esta articulação, lê-se no documento, é essencial para a integração com outros planos municipais e distritais e o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil.

A ADP Fertilizantes dedica-se à produção de adubos químicos, compostos azotados e ácido nítrico, operando com matérias-primas e produtos classificados como perigosos, como amoníaco, gás natural, nitrato de amónio, óxidos de azoto, ácido nítrico, gasóleo, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, acetileno e hidrogénio. Estes compostos, caso ocorram fugas ou acidentes, representam riscos elevados para a saúde pública e para o ambiente.

A unidade fabril está situada próxima de áreas densamente povoadas, estimando a Câmara de Vila Franca de Xira que vivam 50 mil pessoas na zona envolvente da fábrica, havendo além da habitação infraestruturas críticas como escolas e zonas comerciais, como o Alverca Park, Leroy Merlin, Auchan e Continente Modelo, e vias estruturantes para a mobilidade no concelho como a EN10 e a A1.

Este plano de emergência externo, que também é feito para outras empresas do concelho com o mesmo nível de perigosidade, visa garantir uma resposta rápida e coordenada entre todos os agentes da Protecção Civil, minimizar os impactos de acidentes graves com substâncias perigosas, definir regras para alerta, mobilização e actuação das equipas e proteger as populações e o meio ambiente.

Vítimas da legionella à espera dos tribunais

Quase onze anos depois do surto de legionella continua a haver 330 vítimas que continuam à espera de justiça e a exigir ao Estado uma indemnização de 2,6 milhões de euros. O Tribunal Administrativo demora anos a dar seguimento aos processos, um deles a acção interposta pelas vítimas contra o Estado português. Maria Manuela, da associação que representa as vítimas do surto de VFX, disse a O MIRANTE no final do ano passado acreditar que a justiça é lenta mas não vai tardar. “Vamos até ao fim e depois de esgotados os recursos em Portugal vamos para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, se for preciso. Temos a câmara e a junta do nosso lado”, garantiu.

Das mais de três centenas de vítimas, pouco mais de 70 são representadas pela associação mas a maioria não aparece nem paga quotas. Com o tempo que passou, a esperança que seja feita justiça vai-se desvanecendo e só cerca de 30 passaram procurações à actual advogada da associação. “As pessoas encontram-me na rua e dizem para eu não pensar nisto que não vai dar em nada, mas não desisto. A minha mãe sofreu na pele a legionella e ficou com sequelas porque já era de idade. Por mim vamos até ao fim, nem que tenhamos de pedir dinheiro emprestado”, assegura.