Alunos de Alpriate vão ter aulas em contentores durante obras

Os alunos da escola básica de Alpriate em Vialonga, que funciona há décadas em instalações velhas, degradadas, com contentores no exterior com sobrelotação de crianças e um pátio, em terra batida, que se transforma num lamaçal sempre que chove, vão ter aulas em contentores durante as obras de reabilitação. Na última reunião de câmara do executivo de Vila Franca de Xira foi aprovada a contratação ao grupo Vendap SA, de vários módulos pré-fabricados e telheiros, para permitir a relocalização dos alunos enquanto decorrerem as obras de beneficiação.

A contratação do serviço vai custar ao erário público 150 mil euros e o custo é co-comparticipado por verbas comunitárias do programa Lisboa 2030. A velha escola básica de Alpriate, recorde-se, vai ser demolida para dar lugar a uma nova escola, como O MIRANTE já dera nota em Fevereiro, com o concurso público para a obra a prever um investimento de 2 milhões e 800 mil euros. Há décadas que pais e a comunidade reclamavam pela recuperação da escola, que há muito não oferece condições às crianças e profissionais que lá trabalham. A intervenção passa por demolir o edifício actualmente existente e construir um edifício de raiz com dois pisos com uma tipologia de escola básica com seis salas do primeiro ciclo e duas salas de educação pré-escolar e capacidade para 250 crianças.