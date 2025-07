André Gomes: jovem de Amiais de Baixo tem um cancro raro e precisa de ajuda

André Gomes tem um tumor no fígado que descobriu há cerca de dois anos e que acabou com a sua vida de estudante de mestrado no Instituto Politécnico de Tomar. Desde que lhe foi diagnosticada a doença que o André faz tratamentos no IPO de Lisboa, mas a última sessão de quimioterapia correu mal. André teve vários efeitos secundários que obrigaram a parar o tratamento. Neste momento está em casa porque o médico que o acompanha também está de baixa médica.

A família procura desesperadamente alguém que os ajude a encontrar um hospital ou uma clínica privada onde o seu tipo de tumor já tenha sido mais estudado. Temendo o pior, tendo em conta que o tumor é daqueles raros, e, por isso, pouco estudado, a família do André resolveu tornar público o seu drama para tentar encontrar ajuda, nomeadamente ao nível do aconselhamento.

O apoio de toda a família e a presença constante dos amigos não chega para evitar o pior. Também por isso a família criou uma página no Instagram ( https://www.instagram.com/alutadoandregomes/ ) onde dá conta do drama que o André Gomes está a passar embora no seio de uma família unida e de muitos amigos solidários.

Quem estiver em situação de ajudar pode interagir na página da rede social ou pedir mais informações para a redacção de O MIRANTE para o 243305080.