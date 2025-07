CCDR Alentejo atinge metas do Programa Qualifica AP nove meses antes do previsto

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, pela intervenção do seu Centro Qualifica para a Administração Pública (AP), atingiu, em Junho deste ano, a meta contratual de 503 participantes da Administração Pública envolvidos em processos de qualificação, estabelecida no âmbito do Programa Qualifica integrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No total foram já acompanhados 516 trabalhadores, dos quais, 168 trabalhadores viram as suas competências certificadas. Destes, 134 concluíram processos de RVCC profissional, e 34 obtiveram certificação escolar, superando o objectivo fixado com nove meses de antecedência em relação ao prazo final, previsto para 31 de Março de 2026. “A articulação com os empregadores públicos tem sido essencial para alcançar estes resultados. Estamos a investir nas pessoas e, ao mesmo tempo, a melhorar os serviços prestados à população”, refere a coordenação do Centro.

Os resultados alcançados evidenciam a importância do investimento na qualificação dos trabalhadores da Administração Pública, enquanto uma das componentes de uma estratégia para a modernização dos serviços, a melhoria da sua eficácia e da sua eficiência e para a valorização profissional dos seus trabalhadores.