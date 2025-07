Estado do piso da EN118 em Samora Correia preocupa condutores

O estado de degradação da Estrada Nacional 118 no troço entre o monte de Santo Isidro e o monte da Adema, no concelho de Benavente, não passa despercebido aos condutores que percorrem com regularidade aquela estrada. Já foram dirigidos vários alertas à Câmara de Benavente, que remeteu responsabilidades para a Infraestruturas de Portugal (IP), dando conta da situação.

Um dos utilizadores frequentes, que reside numa herdade nas proximidades, revela que, a 27 de Janeiro deste ano, expressou o receio de que a via possa ceder, tendo em conta o desgaste progressivo e a falta de manutenção visível. “Temo o pior a qualquer momento se, entretanto, não houver uma peritagem às condições técnicas e de segurança rodoviária deste troço”, escreveu à IP, apelando à consciência das autoridades competentes.

A responsabilidade pela manutenção da via, sendo um traçado nacional, pertence à Infraestruturas de Portugal. Apesar de a IP ter registado a reclamação sob o processo n.º 2025INF00487, a situação continuava no final de Junho a “aguardar validação”. O residente na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, fez novo apelo à Câmara para reiterar junto da IP a necessidade urgente de intervenção.

O MIRANTE esteve no local para verificar e confirmar a situação. Ao percorrer a estrada é notória a deformação na via, que se explica pela passagem frequente de veículos pesados de mercadorias, acentuando assim a marca dos rodados no troço. O único alerta aos condutores é um sinal temporário que avisa para depressões na via com o intuito de reduzir o risco de acidentes em áreas com irregularidades no pavimento.

12 milhões de euros para requalificar troço entre Alcochete e Samora Correia

Em resposta a O MIRANTE, a Infraestruturas de Portugal confirma que a situação foi detectada no início do ano no âmbito da fiscalização regular da rede. A entidade refere que “as patologias identificadas têm origem em problemas estruturais dos aterros”, sendo necessária uma empreitada de requalificação da EN118 entre Alcochete e Samora Correia, com um investimento superior a 12 milhões de euros.

A IP esclarece ainda que, como o lançamento da empreitada só será possível no início do próximo ano, estão programadas para os próximos meses intervenções nos pontos mais críticos do pavimento, com o objectivo de melhorar as condições de segurança rodoviária até que se concretize a solução definitiva.