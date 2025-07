Faleceu António Miguel, fundador do jornal digital entroncamentoonline

Faleceu António Miguel, que esteve ligado ao surgimento do jornal semanal Notícias do Entroncamento (já extinto) e fundou, em, Setembro de 2001 o site de informação entroncamentoonline, mais tarde registado como jornal digital. Completava 68 anos no dia 1 de Agosto e sofria, há alguns anos, de uma doença incapacitante.

O seu velório decorre desde as 17h00 deste domingo, 27 de Julho na capela mortuária da Sagrada Família, e o funeral está marcado para amanhã, segunda-feira, a partir das 09h45, com missa de corpo presente, na Igreja da Sagrada Família.

António Miguel Nunes da Silva, bancário de profissão, era um entusiasta da informação local e regional, daí a sua ligação à criação dos dois jornais da cidade onde residia. Nunca foi jornalista ou colaborador da imprensa regional.

Dizia aos amigos que não sabia escrever para jornais, embora tenha escrito, alguma informação, preferindo criar espaços para outros o fazerem. No entroncamentoonline, foi incansável na busca de colaboradores e nos convites feitos a pessoas com relevância local para ali publicarem textos de opinião.

Numa entrevista a O MIRANTE, publicada em 28 de Agosto de 2003, para ilustrar o gosto que tinha em informar, disse que iniciou o entroncamentoonline após a compra de um livro, por cinco euros, que ensinava a construir sites.

“Dá-me gozo saber que se acontecer aqui alguma coisa eu daqui a cinco minutos ou dez, quando chegar a casa, posso pôr a notícia no ar. Vou lutar para que isso não acabe”, sublinhava. Na altura era visto em quase todos os acontecimentos e ocorrências na cidade, com as suas máquinas fotográficas à tiracolo.