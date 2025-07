Recolhas de sangue em Santarém e Pernes no mês de Agosto

As campanhas contam com a habitual colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai promover campanhas de recolha de sangue nos dias 1 e 15 de Agosto, na Casa do Campino, em Santarém, das 15h00 às 19h30. No dia 17 de Agosto, decorre iniciativa idêntica na Escola D. Manuel I, na vila de Pernes, das 9h00 as 13h00. As dádivas contam com a habitual colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.