Sport Alenquer e Benfica recebe apoio municipal de 25 mil euros

Câmara de Alenquer vai apoiar o Sport Alenquer e Benfica com 25 mil euros. O apoio visa colmatar dificuldades de tesouraria e apoiar investimentos em infraestruturas.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Alenquer vai atribuir um apoio financeiro de 25.000 euros ao Sport Alenquer e Benfica (SAB), com o objectivo de ajudar o clube a colmatar dificuldades de tesouraria e a equilibrar as suas contas.

O SAB, associação recreativa e desportiva legalmente constituída, tem desenvolvido um papel relevante na dinamização desportiva da freguesia, promovendo o desporto e a formação de jovens atletas, explica a autarquia. Nos últimos tempos, o clube tem realizado investimentos significativos na melhoria das infraestruturas, essenciais para o bom desenvolvimento das suas actividades.

Como contrapartida pelo apoio municipal, o clube compromete-se a promover todas as iniciativas da autarquia nos seus canais de divulgação e nas transmissões dos jogos.