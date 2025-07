Torres Novas reforça campanha de desbaratização após queixas de praga na cidade

Moradores de várias zonas da cidade de Torres Novas, nomeadamente da Zona Alta e na zona habitacional junto à Avenida dos Negréus, queixam-se de uma praga de baratas que tem invadido as habitações. As queixas já chegaram à Câmara de Torres Novas, que pôs em marcha uma campanha de reforço da desbaratização nos colectores domésticos e pluviais, garantiu a O MIRANTE o vereador com o pelouro do Ambiente, João Trindade, adiantando que numa semana a intervenção chegou a oito ruas.

“O município, através da Águas do Ribatejo, tem procedido anualmente à desbaratização da cidade mas quando há focos de maior dimensão fazemos reforços”, disse o autarca socialista, acrescentando que o trabalho é feito com a cooperação dos condomínios e juntas de freguesia para que a eficiência seja melhor. João Trindade adiantou que está a ser planeada uma acção que vai envolver mais condomínios e instituições para que o resultado seja o desejado, com a praga a desaparecer da rede de colectores, ruas e habitações. “Se começamos numa rua e cortamos aí, as baratas vão para outra”, lamenta.