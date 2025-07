partilhe no Facebook

Alenquer apoia Associação Acolher Prá Vida com três mil euros

A Câmara Municipal de Alenquer vai atribuir um apoio financeiro de 3.000 euros à Associação Acolher Prá Vida, instituição que se dedica ao acolhimento, partilha de experiências e disponibilização de informação a doentes oncológicos e seus familiares.

O apoio destina-se a cobrir os custos com os serviços de som e imagem da II Edição do Congresso de Oncologia, agendado para 25 de Outubro de 2025, em Alenquer, bem como a assegurar, durante um ano, a continuidade de aulas gratuitas de Pilates e Yoga para os associados da instituição que se encontram a viver com doença oncológica.