Celebra-se esta segunda-feira o Dia Nacional da Conservação da Natureza

O objectivo é alertar para a importância da conservação do património nacional natural. A propósito da data O MIRANTE recupera parte de uma conversa com o professor e geólogo Carlos Cupeto.

A propósito da data, O MIRANTE recupera parte de uma conversa com o geólogo e professor universitário, Carlos Cupeto, que foi cronista do jornal durante vários anos.

Texto publicado em: 6 de Fevereiro de 2020

Poluição ambiental resolve-se com mais fiscalização no terreno

Quando perguntamos a Carlos Cupeto quais as mais importantes zonas húmidas da região a resposta é imediata: o Tejo. Ligado ao rio durante décadas, enquanto director do Departamento de Recursos Hídricos do Interior da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Tejo, o também professor de Geociências, na Universidade de Évora, e ex-cronista de O MIRANTE, refere que é difícil a sua escolha não recair sobre este rio que tão bem conhece.

Afinal é a partir do Tejo que se formam duas das mais importantes zonas húmidas da região e do país. Uma é o Estuário do Tejo, um dos maiores santuários da Europa, com uma riqueza inestimável em termos de capital natural e de biodiversidade. Outra é a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, a primeira área protegida portuguesa a integrar a Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO.

O Paul do Boquilobo é local de abrigo, de reprodução e de alimentação e repouso nas rotas de migração de muitas aves e albergue para uma das mais importantes colónias de garças da Península Ibérica. Situado entre os municípios de Torres Novas e da Golegã, inunda sazonalmente pelo transbordo dos rios Almonda e Tejo e foi, durante muitos anos, afectado pelos esgotos domésticos que ali iam parar sem qualquer tratamento.

Carlos Cupeto realça o esforço e o investimento feito, nomeadamente com a construção da ETAR de Riachos, há cerca de cinco anos, para melhorar a qualidade da água, mas acrescenta que tal não é suficiente para acabar com a poluição, pois esta deriva de outro tipo de utilizações como a particular, industrial ou agrícola.

Comportamentos que têm a ver com o nível de consciência de cada um e cuja solução passa pela presença das entidades reguladoras no território. “A gestão local e regional é feita hoje por entidades que não saem do gabinete, têm Internet e drones, fazem uns modelos e uns estudos, mas o mundo real é completamente diferente, é outra coisa”, afirma Carlos Cupeto, realçando que “quando há presença no território há respeito, quando as pessoas se conhecem há vontade e cumplicidade”.