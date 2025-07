Moradores de Pancas exigem reparação urgente de estrada em mau estado

Residentes na zona do Monte de Pancas, no concelho de Benavente, estão indignados com o estado da estrada municipal que liga a Vendap, na Estrada Nacional 118, à Ponte das Enguias, uma extensão de cerca de 12 quilómetros de piso em terra batida, actualmente degradada e exigindo redobrada atenção na circulação automóvel.

Joaquim de Mendia, em representação dos moradores do Monte de Pancas e dos utilizadores regulares desta via, dirigiu sucessivas mensagens ao vereador Hélio Justino, sublinhando que a estrada se encontra em “estado caótico”, com buracos, entulho espalhado e ausência de alternativas viáveis para entrada ou saída das habitações.

“Os veículos agrícolas, que circulam constantemente, agravam ainda mais a situação. Já registámos furos em pneus e danos causados pela má qualidade do material usado nas reposições feitas pontualmente”, denuncia o morador, acrescentando que até o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), contactado em Junho, se manifestou “profundamente indignado” por se tratar de uma zona integrada na Reserva Natural do Estuário do Tejo.

As críticas estendem-se também à actuação dos serviços municipais, com os residentes a apontarem a paralisação frequente das obras, ausência de operadores e falta de resposta às comunicações enviadas por e-mail e por WhatsApp.

Confrontado com estas críticas, o vereador da Câmara de Benavente com o pelouro das Obras Municipais, Hélio Justino, admite a O MIRANTE os constrangimentos sentidos. “Temos essa estrada e outras que necessitam de intervenção devido ao mau tempo, à degradação natural e ao uso intensivo por veículos agrícolas”, explicou ao nosso jornal.

O autarca reconhece ainda que este ano foi especialmente difícil para os serviços camarários pois a niveladora permaneceu avariada durante algum tempo, verificaram-se dificuldades em alugar máquinas externamente e um dos operadores do município reformou-se. “É muito difícil recrutar pessoal para este tipo de trabalho”, constata. Apesar das dificuldades, Hélio Justino assegura que a situação está identificada e que estão a ser encontradas soluções para dar resposta às expectativas da população. Diz compreender perfeitamente a frustração dos moradores e indica que a autarquia está a trabalhar para fazer melhor.

ICNF recomenda substituição de materiais

Além das dificuldades de circulação e danos em viaturas, o caso levantou também preocupações ambientais, com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) a notificar formalmente a Câmara de Benavente, exigindo a remoção de resíduos e a reposição adequada da via. Em carta dirigida ao presidente da Direcção Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, os residentes especificaram também a má qualidade dos materiais usados nos enchimentos do pavimento da estrada.

No documento, a que O MIRANTE teve acesso, o ICNF sublinha sérias preocupações ambientais, apontando o risco de contaminação dos solos e dos recursos hídricos próximos devido à deposição de resíduos ao longo do traçado. No ofício é recomendada a remoção dos resíduos e a reposição da via com recurso a materiais tecnicamente apropriados. O organismo aguarda uma resposta do município.