O saneamento básico vai chegar finalmente a aldeias de Arruda dos Vinhos

Há mais de meio século que António Conde, de Vila Vedra, Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, não sabe o que é não ter de ligar para a Câmara de Arruda dos Vinhos de três em três semanas a solicitar o esvaziamento da fossa séptica que tem em casa. Ele, e todos os seus vizinhos, nunca tiveram ligação à rede doméstica de saneamento básico municipal.

Um cenário que vai mudar até 2026, com a tão esperada chegada da rede de esgotos às aldeias de Vila Vedra e Tesoureira, ambas na freguesia de Arranhó, onde o projecto foi apresentado publicamente à população a 3 de Junho pela equipa projectista e o presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), que fez da resolução dos problemas de saneamento uma das suas prioridades. “Espero que isto venha a sair mais barato do que ter de esvaziar a fossa de três em três semanas. É sempre um problema por causa dos maus cheiros, especialmente de Verão. É uma coisa boa virem ligar o esgoto mas já o deviam ter feito há muito tempo”, refere António Conde a O MIRANTE.

Em 2013, recorde-se, só 30% do concelho estava com esgotos ligados à rede de saneamento. O objectivo do executivo municipal liderado por Carlos Alves é que esse número suba para os 85% em 2026. Para o autarca, o saneamento básico é uma questão estrutural no concelho, que precisa de ser olhada como prioridade. “O saneamento é muito importante, assim como a gestão da água, e vamos investir um milhão e 100 mil euros nas obras de saneamento da Carvalha, A Do Mourão, Tesoureira e Vila Vedra”, explicara o autarca numa entrevista recente ao nosso jornal.

Actualmente estão em curso as obras de ligação de saneamento na Carvalha, cujos trabalhos deverão ficar concluídos até Setembro, depois de dificuldades encontradas com os terrenos. A empreitada destina-se a dotar aquela localidade da freguesia de S. Tiago dos Velhos com saneamento básico, sendo construídos três quilómetros de condutas e 96 ramais domiciliários de ligação às mesmas. Quando concluídas as obras na Carvalha, vão avançar as intervenções em A Do Mourão, estando prevista a entrada em obra nas localidades de Vila Vedra e Tesoureira em 2026.

Estrada das Corredouras com novos passeios

A Estrada Nacional 115-4, conhecida como Estrada das Corredouras em Arruda dos Vinhos, vai receber nas próximas semanas obras de beneficiação e requalificação que incluem, entre outros, a construção de novas infraestruturas de circulação pedonal e de drenagem pluvial, para evitar a ocorrência de cheias no local.

O projecto da obra – adjudicada por um valor de 550 mil euros e um prazo de execução de 365 dias – foi apresentado publicamente à população recentemente, contando também com a presença de técnicos do município de Arruda dos Vinhos e do presidente da câmara, Carlos Alves. O autarca já tinha falado desta obra em reunião do executivo, considerando-a muito importante para melhorar a qualidade de vida da comunidade que ali reside mas também para aumentar e reforçar a segurança rodoviária.