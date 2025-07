Várias viaturas furtadas na mesma madrugada em Vila Nova da Rainha

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Foram pelo menos quatro os carros alvo de furto, na madrugada de 22 de Julho, na freguesia de Vila Nova da Rainha, no concelho de Azambuja, confirmou a O MIRANTE fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

As viaturas encontravam-se estacionadas na via pública e para aceder ao seu interior foram utilizadas técnicas que não deixaram praticamente danos visíveis. Foram levados os objectos que se encontravam no interior, como carteiras e óculos de sol.

Segundo a mesma fonte, a Guarda foi alertada pelo presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Rainha, no entanto, não foi recebida qualquer queixa formal por parte dos proprietários das viaturas. Apesar disso, garantiu ao nosso jornal, os meios de patrulha foram reforçados naquela localidade nos dias seguintes.