Associações juntam-se para passeio de motos pelo concelho de Salvaterra de Magos

O Núcleo Montantiqua de Marinhias, o grupo A2R e o Moto Clube de Marinhais juntam-se à Comissão de Festas de Marinhais para a organização de um passeio de motos pelo concelho de Salvaterra de Magos. A actividade está incluída no programa das Festas de Marinhais e decorre na manhã de sábado, 2 de Agosto.

A concentração está marcada para às 09h00 no recinto das festas de Marinhais, onde será distribuído pequeno-almoço aos participantes. No final de uma manhã pelas estradas do concelho de Salvaterra de Magos, os motociclistas terão ainda direito a almoço no recinto das festas. O evento promete uma manhã de convívio para os amantes do motociclismo, com vários momentos de animação e companheirismo.