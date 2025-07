Flores autocolantes tapam buracos de tiros em montras da Tapada

A solução para esconder os buracos provocados por tiros em três vidros das montras de uma loja na Tapada, atendendo ao custo avultado de os substituir, foi colar fores recortadas em papel autocolante e coloca-las nos sítios perfurados no tiroteio. Um dos tiros, depois de trespassar a montra, chegou a furar o vidro de uma janela que divide o espaço, onde funciona uma pequena mercearia, em duas salas.

A loja num prédio à beira da Estrada Nacional 114, no cruzamento para o interior do lugar do concelho de Almeirim, foi atingida por cinco tiros naquele que foi o segundo tiroteio alegadamente por rivalidades entre famílias, uma delas que vive perto do estabelecimento, não tendo nas duas ocasiões provocados ferimentos. O mais recente episódio aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 17 de Julho, tendo sido disparados pelo menos sete tiros de um carro, que entretanto abandonou o local a alta velocidade.

A primeira situação aconteceu em Fevereiro e suspeita-se que os autores dos disparos sejam os mesmos que dispararam tiros na rua de acesso à antiga escola da localidade, a poucos metros da mercearia agora atingida, tendo danificado carros que estavam estacionados.