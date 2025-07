Fogo em Alcanede mobiliza quase 230 operacionais e corta EN 362

Um incêndio que deflagrou na tarde desta terça-feira, 29 de Julho, na freguesia de Alcanede, no concelho de Santarém, mobilizava pelas 17h40 quase 230 operacionais e já levou ao corte da Estrada Nacional (EN) 362, segundo o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo. De acordo com fonte do Comando Sub-Regional, o fogo permanece activo, mas com evolução favorável nas frentes de combate. “O combate ao incêndio está a evoluir favoravelmente, tanto na cabeça como no flanco direito”, indicou, acrescentando que o flanco esquerdo permanece ativo, com reforço de meios no terreno.



A mesma fonte referiu ainda que a Estrada Nacional 362 foi cortada ao trânsito para facilitar as operações, mas não há populações em risco, nem habitações afetadas, tendo sido apenas realizadas acções de protecção a alguns palheiros e a uma unidade industrial. Há registo de um ferido ligeiro, um bombeiro com queimaduras num braço, que foi transportado para o Hospital de Santarém, acrescentou.



De acordo com a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o fogo foi dado às 13h12, em Vale de Caldas. Pelas 17h40, o incêndio estava a ser combatido por 227 operacionais, apoiados por 72 veículos e um meio aéreo.