Abertas inscrições para curso de liderança promovido pelo Rotary Club de Abrantes

O Rotary Clube de Abrantes (RCA), em parceria com o Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME), está a promover o XV Curso de Liderança, destinado a jovens, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos. A iniciativa decorrerá entre os dias 2 e 8 de Setembro deste ano, onde os participantes ficarão seis dias e meio alojados nas instalações do RAME em Abrantes.

Este curso, cujas inscrições decorrem até ao dia 14 de Agosto, é promovido pelo Rotary Club de Abrantes, contando com o apoio dos municípios de Abrantes, Sardoal, Mação e Constância, onde a formação será principalmente prática, integrando algumas palestras sobre liderança e temas relacionados. Já as actividades serão orientadas por entidades convidadas pelo Rotary Clube de Abrantes e pelo Regimento de Apoio Militar de Emergência, bem como pelo corpo de oficiais do regimento, que possuem vasta experiência neste tipo de acções.

O principal objectivo da iniciativa é complementar e valorizar a formação cívica dos jovens da comunidade, sensibilizando-os e motivando-os para os temas da liderança, além de iniciar o desenvolvimento das capacidades pessoais indispensáveis para o sucesso na futura inserção no mundo do trabalho. Além disso, o curso visa promover o conhecimento do Movimento Rotário Internacional, a estrutura e carreira militar, e a sua importância para o país. Também pretende estimular o companheirismo entre os jovens de forma organizada. No final do curso, os alunos que concluírem com sucesso recebem um diploma.