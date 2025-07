Estudantes de Alcanena promovem nos EUA projecto contra a poluição da indústria dos curtumes

Foi a poluição gerada pela indústria de curtumes no município de Alcanena que levou quatro alunos do 11.º Ano do Agrupamento de Escolas de Alcanena - Guilherme Vieira, João Miguel, Martim Duarte e Rafael Calado - a criar o “PoliCurt”, um projecto que visa transformar esses resíduos num material biodegradável e funcional. Trata-se de uma solução “prática, sustentável e acessível”, que promove a economia circular e contribui para reduzir a poluição por plásticos convencionais, protegendo os oceanos e os ecossistemas terrestres, e que acabou por sair vencedora do ‘The Challenge’, um programa educativo internacional promovido pela Fundação espanhola La Caixa.

A equipa de Alcanena foi uma das 10 vencedoras - e a única portuguesa - entre mais de duas mil propostas de estudantes de Portugal e Espanha e foi aos Estados Unidos da América para apresentar o projecto, nomeadamente na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, e no prestigiado Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Boston. “O projecto surgiu numa aula de biologia, no meio de uma discussão entre a turma, porque a escola já costuma realizar projectos no âmbito da sustentabilidade ambiental. Foi uma ideia muito própria e muito pessoal, porque é um problema que afecta todos nós que vivemos em Alcanena”, explicou à Lusa o aluno João Miguel.

Em colaboração com o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro (CTIC) e a Universidade de Aveiro, os alunos desenvolveram um protótipo avaliado quanto à biodegradabilidade e propriedades mecânicas, e que representa já uma solução promissora com impacto local e global. Acompanhados pelo professor José Fradique, os quatro jovens, juntamente com as equipas espanholas que saíram igualmente vencedoras do ‘The Challenge’, apresentaram nas Nações Unidas o seu projecto, no âmbito da agenda dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “O que nós pretendemos é algo que queremos desde o início: lutar por um mundo mais sustentável. E é algo que estamos a conseguir alcançar ao longo do tempo. Portanto, acho que está a ser uma missão bem-sucedida e gratificante para todos nós”, defendeu João Miguel, o aluno que ficou responsável pelo desenvolvimento experimental e técnico do “PoliCurt”.

Já a pensar no futuro, os jovens admitem ingressar numa carreira ligada à investigação e ciência. Mas, ainda com muito estudo pela frente, os alunos ambicionam agora colocar o projecto que desenvolveram no mercado, registar a patente e “mostrar às outras pessoas que podem e devem reaproveitar os resíduos dos curtumes”. O docente que acompanhou o desenvolvimento da iniciativa, José Fradique, disse à Lusa que “está a ser magnífico acompanhar estes jovens muito activos, que realizaram e executaram um projecto que vai ao encontro dos ODS da ONU e que tentaram resolver um problema local, mas também global”. “Tentamos envolver os jovens nesse objectivo que é comum, que é global, que é o desenvolvimento sustentável. Portanto, mediante os projectos que desenvolvem, eles vêem quais são os objectivos mais importantes no contexto em que vivem, acabando também por ter um impacto global. Juntando isso tudo, é um grande contributo para um futuro melhor”, frisou o professor. O projecto desenvolvido pelos jovens de Alcanena destina-se a três perfis principais de utilizadores: Indústrias de curtumes, proporcionando oportunidades de reduzir os custos de gestão de resíduos e melhorar a sua imagem ambiental; instituições ambientais que estejam interessadas em implementar políticas de economia circular; e empresas e consumidores, através da adoção de hábitos mais sustentáveis sem comprometer a funcionalidade dos produtos.