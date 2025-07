Fogo em Alcanede fez feridos e causou danos em anexo de habitação e área pecuária

O incêndio florestal que deflagrou na terça-feira, 29 de Julho, na freguesia de Alcanede, concelho de Santarém, mantém-se activo e provocou danos num anexo de habitação e numa área pecuária, informou à Lusa o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo. O incêndio, cujo alerta foi dado ao início da tarde de terça-feira, foi dominado pelas 04h10 de quarta-feira, 30 de Julho, referiu fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

O fogo mobilizou mais de três centenas de operacionais, apoiados por cerca de duas centenas de veículos, e não colocou populações em risco, nem foram ordenadas evacuações ou confinamentos. O Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo adiantou ainda que o incêndio provocou danos numa área pecuária, onde morreram cerca de 350 leitões.

O incêndio causou ainda quatro feridos ligeiros – três agentes de protecção civil e um civil –, todos assistidos no Hospital Distrital de Santarém. No mesmo dia deflagrou também um incêndio em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, que também foi considerado dominado pelos bombeiros mais ou menos na mesma altura do fogo em Alcanede.