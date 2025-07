Mais 345 novas habitações em Tomar num investimento de 60 milhões de euros

Um investimento privado de cerca de 60 milhões de euros vai arrancar em Tomar com a construção de 345 novas habitações, das quais 60 a custos controlados, segundo anunciou o presidente do município. O projecto, promovido pela Finangeste e denominado Quinta do Contador, é de uma grande importância no sentido em que vem responder a algo em que a autarquia tem vindo a trabalhar, que é a necessidade de habitação, disse o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS).

Estes fogos fazem parte de uma oferta pública de aquisição lançada pela autarquia no final de 2023 e que o presidente aponta como a principal mais-valia do projecto, ao oferecer mais oferta na área habitacional e habitação concorrencial, que é muito necessária em Tomar. A autarquia deverá investir cerca de 12 milhões de euros na aquisição dos 60 fogos.

A urbanização, localizada a cerca de dois quilómetros do Instituto Politécnico de Tomar, contará com espaços comerciais, escritórios e residências para estudantes. Para o autarca, o projecto tem ainda a vantagem de abrir uma frente urbana na zona nascente da cidade que, paradoxalmente, consolida a malha urbana numa zona para a qual a câmara está a projectar uma das principais obras deste quadro comunitário, que é a continuidade de uma avenida que funciona como circular urbana. “Tudo isto está conjugado e ainda bem que a iniciativa privada está a corresponder também àquilo que é a estratégia e as necessidades do município”, afirmou à Lusa, referindo que este é “o maior investimento privado de sempre” no concelho.

Em comunicado, a Finangeste informou que o projecto ocupará uma área de quase 200 mil metros quadrados (m2), com uma área de construção de 44.000 m2 acima do solo.De acordo com a empresa, o empreendimento terá “baixo índice de construção (de 0,25) e diversas cedências para espaços públicos, reforçando o compromisso com a integração urbana e a qualidade do espaço. A Finangeste destaca a importância estratégica desta aposta em Tomar, “que se tem afirmado pela sua capacidade de atrair visitantes e turistas, mas também atrair talento e negócios”. As obras de urbanização têm início previsto para Setembro deste ano e Hugo Cristóvão admitiu a sua expectativa de que “em 2026, mesmo que não sejam as 60, já possa existir uma boa parte dessas habitações concretizadas”.