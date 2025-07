Parte de Alpiarça sem água na manhã de 31 de Julho

A Águas do Ribatejo (AR) informa que o abastecimento de água vai ser suspenso nalgumas zonas de Alpiarça esta quinta-feira, 31 de Julho, das 08h30 às 12h30, devido à melhoria da rede. A situação abrange as ruas Joaquim Monteiro Raposo e Comandante Fontoura da Costa (entre o entroncamento com a Rua Joaquim Monteiro Raposo e a ligação com a Rua Joaquim Nunes Ferreira) e Rua Joaquim Nunes Ferreira (entre o entroncamento com a Rua Silvestre Bernardo Lima e a ligação com a Rua Manuel Nunes Ferreira).

A AR sugere aos consumidores que providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento. Após o restabelecimento, só devem consumir água quando se apresentar transparente.