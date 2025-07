Gerar Oportunidades quer ser uma referência no associativismo juvenil em Tomar

Semana da Juventude é uma iniciativa do município de Tomar em colaboração com diversas entidades e associações do concelho e região. Edição deste ano contou com diversas actividades, desde música, desporto, jogos e muito mais. O MIRANTE esteve numa das muitas iniciativas e conversou com a associação juvenil Gerar Oportunidades.

A associação juvenil Gerar Oportunidades, criada em 2018, esteve em destaque na edição deste ano da Semana da Juventude, iniciativa do município de Tomar. A Semana da Juventude decorreu em vários espaços de Tomar, ao longo de dez dias não faltaram actividades, desde música, desporto, cultura, workshops, talks, jogos, e muito mais. A colaborar estiveram diversas entidades e associações do concelho e região. O MIRANTE marcou presença na iniciativa Escape Room, organizada pela associação Gerar Oportunidades, e conversou com o presidente da associação, André Pereira, 20 anos.

O jovem começou por referir que a Gerar Oportunidades já participa na Semana da Juventude de Tomar há quatro anos. A associação esteve a participar com três actividades distintas. A primeira foi um debate político onde estiveram presentes alguns dos candidatos à presidência da Câmara de Tomar nas próximas eleições autárquicas. O debate misturou política com humor, tendo tido condução do humorista Guilherme Geirinhas. “Achámos que era importante dar esse contributo aos jovens tomarenses, de conhecerem melhor a realidade política de Tomar e das autárquicas”, diz André Pereira. Acrescenta que, além do debate, vão existir outras iniciativas da associação até ao dia das eleições, num projecto intitulado “Tomar Partido”, que pretende promover a literacia política.

Outra actividade, e que decorreu durante três dias, foi o Escape Room, que consiste num jogo de interacção em que os participantes entram numa sala e têm que completar diversos desafios para saírem dessa sala, sendo um projecto inovador e inédito em Tomar. A associação esteve ainda a colaborar num bar em parceria com outras entidades.

O presidente da Gerar Oportunidades explica que a associação surgiu com o objectivo de promover Erasmus e intercâmbios em Tomar, sendo que, com o tempo, o foco foi mudando e actualmente o grupo preocupa-se essencialmente em criar actividades e dinâmicas diferenciadoras e inovadoras a nível local. A associação é composta por 13 elementos, todos estudantes com menos de 30 anos.

André Pereira estudou em Tomar até ao 12º ano, estando actualmente a formar-se em Direito na Universidade Nova de Lisboa. Embora esteja a estudar fora, continua a manter um grande contacto com a cidade de Tomar. “Passo aqui a maior parte do meu tempo, acho que qualquer pessoa que está na associação é porque gosta da cidade”, sublinha, considerando que Tomar tem oportunidades para os jovens, embora defenda que há questões como o emprego e a habitação que podem dificultar a vida de um jovem que queira viver na cidade.