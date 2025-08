Alunos da Universidade Sénior de Mação mostraram trabalhos numa exposição colectiva

Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, recebeu até 30 de Agosto uma exposição colectiva dos alunos da disciplina de Pintura da Universidade Sénior de Mação. Com a coordenação do professor Isidro Serra, a mostra reuniu os trabalhos realizados ao longo do ano lectivo.

Quem visitou a vila de Mação até 30 de Agosto pode ver uma exposição colectiva dos alunos da turma de Pintura da Universidade Sénior de Mação. A mostra reuniu os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, sob a coordenação do professor voluntário Isidro Serra. A exposição esteve patente na Galeria Carlos Saramago, no Centro Cultural Elvino Pereira.

Isidro Serra tornou-se professor voluntário da disciplina em 2021, depois de ter descoberto o seu talento para a pintura em 2019, quando frequentou a Escola de Pintura Amarte, através da Universidade Sénior. Motivado por um problema de saúde e incentivado pela família, iniciou um percurso artístico que rapidamente se destacou. Com o encerramento da Escola de Pintura Amarte, os alunos da Universidade Sénior ficaram sem aulas de pintura. Face a esta situação, Isidro Serra decidiu voluntariar-se para garantir a continuidade do ensino da arte no concelho. Desde então, orienta os alunos com dedicação, promovendo o desenvolvimento artístico e criativo dos participantes.

A exposição representou o culminar do trabalho realizado em aula e ofereceu à comunidade a oportunidade de conhecer o percurso artístico dos alunos seniores, evidenciando o papel essencial da Universidade Sénior na promoção da cultura e do envelhecimento activo em Mação.